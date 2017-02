ANNONSE

Skadedyrteknikeren som la ut limfellen som forårsaket at to spurver måtte avlives, er dømt for brudd på dyrevelferdsloven. 35-åringen må betale 20.000 kroner i bot, melder Fædrelandsvennen (betalingsmur).

Mannen ga en uforbeholden tilståelse da han møtte i Kristiansand tingrett. 35-åringen forklarte at skadedyrfirmaet han jobber i, i lengre tid hadde hatt problemer med å hindre fugler å fly inn i restauranten, og at han derfor satte opp limplatene.

Det var i mars i fjor at gjester hos McDonald's i Sørlandsparken reagerte på at levende fugler ble sittende fast på ei plate dekket med lim. Brettet med fuglene ble tatt med til en dyreklinikk i nærheten, men de to fuglene var såpass skadd at de måtte avlives.

Det var NOAH, organisasjonen for dyrs rettigheter, som anmeldte saken.

