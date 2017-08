Skandiabanken skifter navn til Sbanken

Skandiabanken skifter navn og skal framover hete Sbanken. – Det nye navnet understreker ambisjonen om å gjøre banktjenester enda enklere, mener selskapet.

Navneskiftet vil tre i kraft i november. Da vil nettbanken, appen og betalingskortene få nytt utseende med en ny logo. Skiftet er en følge av at banken for snart to år siden ble en selvstendig norsk bank og notert på Oslo Børs, skriver selskapet i en pressemelding.

– Vi ønsker å understreke ambisjonen om å gjøre banktjenester enklere på alle måter, og samtidig vise at kjernen i det kundedrevne nettkonseptet vårt fortsetter. Derfor har vi valgt Sbanken, sier daglig leder Magnar Øyhovden.

Selskapet har innkalt til ekstraordinær generalforsamling 14. september for å vedta navnebyttet.

