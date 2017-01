ANNONSE

Skattedirektør Hans Christian Holte sier til Aftenposten at han vil ha slutt på de store sedlene.

- Vi har ikke bruk for 500- og 1000-lapper. Hvis vi fjerner dem, vil vi redusere den svarte økonomien.

Skattedirektøren mener vi fint kan klare oss uten 500- og 1000-lappen.

Les også: Norges Bank vurderer nye e-penger

Han mener kontanter spiller en viktig rolle når det kommer til å unndra seg skatt.

Han tre forslag til tiltak som han mener bør gjøres for å gjøre det vanskeligere å ha svart økonomi.

Les også: Høyre vil fase ut kontantplikt i butikker innen tre år

1. Fjerne 500- og 1000-lappene.

2. Sette et maksbeløp for kontantbetaling, for eksempel 20.000-40.000.

3. Snu loven, slik at det blir lovlig å nekte å ta imot kontanter som betaling og ulovlig å nekte elektronisk betaling i nettbank eller med bankkort. I dag er reglene motsatt.

Les også: Skattedirektøren åpner for nei til kontanter