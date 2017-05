Skatteekspert: - Støre nyter godt av skattefordelen

ANNONSE

Tirsdag omtalte Dagbladet at Ap-leder Jonas Gahr Støre og en av Orkla-eier og Høyres hovedsponsor, Stein Erik Hagen, satser på boligutvikling sammen.

Les Stavrums kommentar: Støre tjener grovt på boligbygging



Det gjør de gjennom selskapene Fyrstikkalléen 17 Invest AS og KS Ensjøåsen Invest AS, som både er et kommandittselskap og et komplementar AS.

Prosjektene i fokus er er:

149 leiligheter i Grenselunden

39 leiligheter i Fyrstikkalléen 17



Alt er utsolgt. Prisene ligger rundt 80.000 kroner per kvadratmeter, og hvis vi sier at snittstørrelsen er 60 kvadratmeter, så er utsalgsprisen rundt 900 millioner kroner.

Skattefordel for Støre

Ap-leder Jonas Gahr Støres satsning i prosjektene er gjennom de tre selskapene Samstø, Femstø og Trestø Invest AS, som hans familie eier.

- Hva blir så skatteeffekten av dette?

Professor Ole Gjems-Onstad ved BI sier til Nettavisen at det er en betydelig formuesskattemessig forskjell mellom å eie gjennom et børsnotert og et ikke-børsnotert selskap som Støre gjør.

Professor i skatterett, Ole Gjems-Onstad.

- For rike mennesker biter norsk formuesskatt mye hardere når man eier gjennom et børsnotert selskap. Da blir formuesverdien temmelig nær markedsverdien.

- Hva er den skattemessige konsekvensen av at formuen eies via flere ledd av unoterte eiendomsselskaper?

- Når midlene er plassert gjennom ikke-børsnoterte selskaper, kan det bli betydelig lavere verdier, ikke minst når det gjelder tomter og byggeprosjekter der verdsettelsen for skatt kan ligge langt under reelle verdier, sier Gjems-Onstad til Nettavisen.

- Hvor stor forskjellen kan bli, er vanskelig å si generelt, men man kan ende opp med verdier som er svært langt under de reelle.

- Trylle bort skatten?

- Nesten som å trylle bort skatten?

- Man kan ikke dermed nødvendigvis sies å utnytte reglene, men man nyter godt av en stor forskjell i verdsettelse, sier Gjems-Onstad.

Les også: Dette mener Ap om formuesskatten.

- Gitt at gevinsten anslagsvis kan være på 20-30 prosent, altså 250-300 millioner kroner, og Jonas Gahr Støres families andel er i underkant av ti prosent – altså 25-30 millioner kroner. Hvordan vil den gevinsten skattes?

- Når man har en gevinst i et aksjeselskap, enten det er børsnotert eller ikke, vil selskapet først skatte med 24 prosent. Hvis man skal ta pengene ut av selskapet, og ikke kan ta det som nedbetaling av en fordring man har mot selskapet eller som tilbakebetaling av innbetalt aksjekapital, må man ta det som utbytte med 29 prosent beskatning. Total skattebelastning når man tar hensyn til både selskap og aksjonær kan dermed bli ca 46 prosent.

Moxnes:- Støre tjener på det, mens velgerne hans taper

Rødt-leder Bjørnar Moxnes er ikke nådig i sin dom.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes er i harnisk.

- Mange folk har ikke lenger råd til å kjøpe bolig i Oslo selv om de jobber her. Dette går særlig utover lavtlønnede arbeidstakere. Boligmarkedet er en forskjellsmaskin, og Støre er en av dem som tjener på dette, mens mange av velgerne hans taper på at denne manglende boligpolitikken, sier Moxnes til Nettavisen.

Han er i harnisk:

- Støre gjør ikke noe kriminelt, men det er et stort paradoks at en av Høyres hovedsponsorer og Ap-lederen tjener gode penger på et felles boligprosjekt.

Rødt-lederen mener vi bør skue til Danmark:

- Vi trenger nye boliger som er prisregulert som i Danmark.

- Men Støre er din statsminister-kandidat?

- Vi ønsker å bli kvitt de blå-blå, men ingen må tro at Rødt kommer til å være stemmekveg for en Støre-regjering som viderefører Høyre-politikk i Norge.

Har du sett denne videoen?