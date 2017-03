Skatteetaten advarer mot svindel-e-poster

ANNONSE

Skatteetaten advarer i en pressemelding mot falske e-poster som sirkulerer.

- Avsender er skatteetaten.com. Dette er et forsøk på svindel. Slett e-posten, er det soleklare rådet.

Svindlerne er ute etter informasjon om din BankID.

- Ikke svar på e-post-henvendelsen.

- Alltid Altinn

Merk at Skatteetaten aldri vil be om kredittkortinformasjon, sikkerhetskoder, regninger, kopi av pass, førerkort eller kontonummer via e-post.

- All vår elektroniske kommunikasjon med skattytere som omfatter personsensitive opplysninger skjer innlogget via Altinn. Vi sender ikke lenker i e-postvarsler.

- Sperr kortet, hvis skaden har skjedd

Hvis du har latt deg lure og gitt fra deg kort- og kodeopplysninger som ble etterspurt fra en slik e-post, sperr kort og konti så raskt som mulig.

- Ikke oppgi noe av informasjonen de ber om, eller svar på e-posten. Trykk ikke på noen lenker eller vedlegg.

Har du mottatt mistenkelige e-poster, kan du sende dem til phishing@skatteetaten.no.