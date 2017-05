Skatteetaten håver inn hundrevis av millioner på nytt straffegebyr

ANNONSE

Ny regel fra januar 2017 om tvangsmulkt for næringsdrivende som slurver med å levere inn lovpålagte opplysninger er svært innbringende for staten. Frem til 24. mai har Skatteetaten sendt ut tvangsmulkter for 323 millioner kroner, viser etatens egne tall.

- I fjor kunne mange underskuddsselskaper levere næringsselvangivelsen for sent, i visshet om at sanksjonen kun var på 200 kroner. Nye regler gir skatteetaten rett til å ilegge tvangsmulkt med 524 kroner per dag, begrenset oppad til 52.450 for lovpålagte opplysninger som kommer inn for sent. Det gjelder blant annet opplysninger som grunnlagsdata, aksjonærregisteroppgaver og mva, sier skatteadvokat Per-Ole Hegdahl i Regnskap Norge til Nettavisen.

De nye reglene, gjeldende fra 1.1.2017, tar ikke hensyn til om et selskap går med underskudd eller overskudd.

- Oppsiktsvekkende høye tall

- Beløpet hittil på 325,2 millioner kroner er et oppsiktsvekkende stort beløp, sier Hegdahl og legger til at beløpet ikke inkluderer tvangsmulkt for ikke levert næringsselvangivelse da fristen for å levere denne ikke utløper før 31.05.

Tvangsmulkt ilegges uten hensyn til om virksomheten er stor eller liten, om virksomheten har god eller dårlig økonomi, eller om virksomheten er nystartet eller har vært drevet i flere år (og virksomheten derfor forutsetningsvis bør ha erfaring med regelverk og plikter).

Klagerett

Ilagt tvangsmulkt kan påklages. Fristen for å klage på ilagt tvangsmulkt er seks uker, bortsett fra for tvangsmulkt ilagt på grunn av manglende A-melding som har tre ukers klagefrist.

Tvangsmulkt er ikke fradragsberettiget.

Her er Skattetatens ferske oversikt over totalt utskrevne tvangsmulkter hittil i år (totalbeløp):

STORE BELØP: Fra 01. januar i år og frem til 24. mai har Skatteetaten skrevet ut tvangsmulkter for godt over 300 millioner kroner.

- Sett i lys av at 69.058 næringsdrivende ikke hadde levert næringsselvangivelsen innen 31.08.16 vil tilsvarende forsinkelser i år tilsi at næringsdrivende kan bli ilagt tvangsmulkt på 1, 6 milliarder kroner. I og med at tvangsmulkt både varsles og ilegges løpende, så vil høyst sannsynlig langt flere levere næringsselvangivelsen tidligere i år, og på den måten unngå mulkt, sier Hegdahl.

Noe som bekreftes av Skatteetaten.

- Erfaringer viser så langt at innføring av tvangsmulkt har hatt en positiv effekt på antall innleveringer. Det gjelder både for grunnlagsdata, aksjonærregisteroppgaver og mva. Antall virksomheter som ikke leverte opplysninger til Skatteetaten innen fristen i år er nesten halvert sammenlignet med i fjor. Det tyder på at innføring av tvangsmulkt har god effekt, opplyser Skatteetaten i en epost.

