Skipper Sandra blir snakket til på babyspråk og bedt om å skaffe seg ordentlig jobb

ANNONSE

(iFinnmark): Skipper og båteier Sandra Andersen Eira (30) kjøpte seg egen båt november i fjor, som hun skal på vinterfiske med. Nå opplever hun å bli sett ned på fordi hun er kvinne. Det skriver iFinnmark.

Den opplevelsen er ikke helt ny for fiskeren, som allerede har vært i det mannsdominerende yrket noen år. Deriblant har hun blitt møtt med spørsmål om hun er kommet for å vaske båten eller egne lina – og blitt møtt med måpende blikk da hun svarte at hun er mannskap om bord.

Møtt med babyspråk

Da hun satte i gang prosessen med å kjøpte sin egen fiskebåt, ble det enda mer tydelig, opplyser hun til Sagat som omtalte saken først ( krever innlogging). Da hun ringte rundt på båter til salgs, ble hun møtt med babyspråk.

– Da snakket til meg som om jeg ikke engang skjønte hva en båt er for noe. Enkelte hadde et stort behov for å forklare meg hver minste grunnleggende ting om båter, sier hun til Sagat.

Hun fikk bekreftet tesen da hun fikk en fisker av det motsatte kjønn til å ringe til de samme annonsørene: Menn blir møtt med fagspråk, kvinner kan visst ingenting om båter.

LES også: Dronningen: Langt igjen til likestilling

Ikke tatt seriøst

Likeså ble hun ikke tatt seriøst av et forsikringsselskap, ifølge NRK Finnmark som også har omtalt saken.

– Jeg ringte forsikringsselskapet for å forsikre den nye båten. Jeg rakk bare å presentere meg før jeg fikk beskjed om at jeg måtte ha ringt feil ettersom de forsikrer fiskebåter.

LES også: Kvinnemarkering mot Trump samlet millioner



– Helt på tryne

På havet er det riktignok ingen som bryr seg om hun er kvinne, så lenge jobben blir gjort. Det er på land at hun får kommentarer som er egnet til å såre henne, deriblant kommentar om at hun burde skaffe seg en ordentlig jobb.

– Jeg møtes med hånlig og arrogant oppførsel fordi jeg er kvinne. Sånn skal det ikke være i 2017, selv om fiskeryrket har vært mannsdominert i alle år, sier hun til NRK Finnmark.

Flere saker fra iFinnamrk får du her!