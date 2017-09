Skipsreder Tharald Brøvig er dø

75 år gammel sovnet skipsrederen stille inn.

Skipsreder og investor Tharald Brøvig (75) fra Farsund er død.

I dødsannonsen, som kommer i Aftenpostens fredagsutgave, står det at han døde søndag 24. september.

Sovnet stille inn

I annonsen står det at han «sovnet stille inn med sine nærmeste rundt seg etter lang tids sykdom».

Begravelsen har allerede funnet sted, og familien retter «en inderlig takk til Sigdalsheimen» i annonsen.

Dødsannonse i Aftenposten.

Tharald Brøvig markerte seg fra slutten av 1960-årene som en «nytenkende og risikovillig storinvestor», ifølge SNL.

Vokste opp i Farsund

Brøvig vokste opp i en gammel skipsrederfamilie i Farsund.

I hans mangeslugne historikk ser vi foruten familierederiet Th. Brøvig, Norsk Data (ND), Hafslund Nycomed, Brøvig Offshore AS og Tandberg, for å nevne noen.

I et intervju med Bygdeposten for fem år siden, står det at har overlatt roret for milliardærforetaket til sine to døtre.

- Ligger tomflasker og slenger

Der kommer det også frem at han hadde en spesiell formaning til dagens unge.

- Jeg ser ungdommen bare hive fra seg søpla der de står og går. Det liker jeg ikke, og det er foreldrene mer enn de unge som må ta skylda, sa han til Bygdeposten og fortsatte:

- Det ligger jo tomflasker og slenger både her og der, det kunne blitt noen kroner i pant, sa mannen som forvaltet milliarder.