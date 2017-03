Skipsverftet Rosenberg ansetter 200 nye folk

ANNONSE

Torsdag var det allmøte i kantinen i verftets kontorbygg, og der kom direktør Jan Narvestad i Rosenberg WorleyParsons AS med gode nyheter til de ansatte, til tross for at verftet nylig la fram et svakt resultat, ifølge Stavanger Aftenblad.

Som følge av nedgangen i oljebransjen besluttet bedriften i 2014 å si opp 100 ansatte, og ytterligere 150 ble permittert slik at bedriften hadde en bemanning på 450. Før dette jobbet rundt 700 personer på verftet.

–Snart har vi alle de permitterte tilbake i jobb, men videre skal vi oppbemanne med 200 personer før sommeren, sier Narvestad avisen, som skriver at Rosenberg i løpet av sommeren vil ha 800 faste ansatte.

Årsaken til optimismen er at de har fått flere større ordre som gir trygghet i ordreporteføljen fram mot 2020. Særlig er det prosjekter i forbindelse med oljeplattformene Johan Sverdrup og Martin Linge som bidrar til den økte inntektsstrømmen.

