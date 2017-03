Skjebnedag for Donald Trumps helselov

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Republikanernes helseforsikringsplan trenger et simpelt flertall i Representantenes hus for å bli sendt videre til Senatet. Det betyr at maksimalt 21 republikanere kan stemme imot, ettersom det kreves 216 stemmer for å få flertall og huset har 237 republikanere.

President Donald Trump, visepresident Mike Pence og speaker Paul Ryan kjemper nå ved frontlinjene på Capitol Hill for å lokke motstridige partifeller over på sin side, slik at republikanerne får byttet ut Obamacare med sin egen lov.

Kongressens eget budsjettkontor har estimert at Trumps helseforsikringslov vil medføre at 14 millioner amerikanere mister helseforsikring i løpet av 2018 og at 24 millioner vil miste det innen 2026.

Ifølge CNN sier 21 republikanere i Huset rett ut at de vil stemme imot lovforslaget, mens ytterligere fem antyder at de mest sannsynlig vil stemme imot.

- Dette er en stor dag for helsetjenester. Jobber hardt! skriver president Trump på Twitter.

Speaker Paul Ryan skryter av innsatsen til Trump.

- Vi har en veldig engasjert president. Jeg er så tilfreds og imponert over Donald Trump og Mike Pence, som virkelig lener seg inntil dette og jobber hardt, snakker med medlemmer, forhandler og får ting gjort, sier Ryan i et intervju med radioverten Hugh Hewitt ifølge Politico.

Politico skriver at 27 medlemmer av «Freedom Caucus», en republikansk gruppering i Huset, er imot «American Health Care Act», som lovforslaget heter.

Motstanden mot «Trumpcare» skyldes en rekke forskjellige elementer. For en moderat republikaner som Ileana Ros-Lehtinen fra Florida er årsaken til nei-stemmen at hennes delstat har flere personer avhengig av Obamacare enn noen andre delstater. Lou Barletta fra Pennsylvania er imot loven fordi den ikke inkluderer nok sperrer mot utnyttelse av udokumenterte innvandrere.

Senator Rand Paul fra Kentucky uttalte sent tirsdag kveld at han er sikker på at lovforslaget vil falle igjennom.

- Det er minst 35 nei-stemmer akkurat nå, så med mindre noe skjer de neste 24 timene, spår jeg at de kommer til å trekke lovforslaget, skrev Rand Paul på Twitter.