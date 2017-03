ANNONSE

- En skole kontaktet oss og fortalte at de hadde blitt lurt i forbindelse med et lokalt innsamlingsprosjekt, sier kommunikasjonsrådgiver Line Konstali i Innsamlingskontrollen til Vårt Land.

Selv om dagen ungdom er like, om ikke mer, engasjert enn tidligere generasjoner, så endrer engasjementet seg. Operasjon dagsverk merker at oppslutningen rundt OD-dagen blir mindre. Flere skoler arrangerer egne innsamlingsaksjoner til formål de velger selv.

i 2012 var 633 skoler med på Operasjon Dagsverk. I 2016 var bare 479 med.

- Vi applauderer selvfølgelig ungdommelig engasjement og vil at dette skal vokse og utvikle seg. Samtidig er vi litt urolige for at elevene og skoleledelsen skal sette i gang innsamlingsaksjoners om er lite bærekraftige, og i verste fall samle inn penger til en organisasjon som er useriøs, sier kommunikasjonsrådgiver Line Konstali.

IK har lagt ut denne OBS-listen over aktører der det fremkommer negativ informasjon av ulik grad.

- Noen på denne lista er rene svindlere, Vi frykter at de som er ute etter å lure til seg innsamlingspenger skal se på lokale skoleaksjoner som et lukrativt marked, sier Konstali til Vårt Land.