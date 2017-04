«Skrekkscenario» i Frankrike får finansmarkedene til å skjelve

ANNONSE

Frem til for noen uker siden så det franske valget ut til å bli ganske forutsigbart.

Det var ventet at hvis høyrepopulisten Marine Le Pen i Front National gikk videre til andre runde i presidentvalget i Frankrike, ville hun blir slått ettertrykkelig av en av de to mer moderate kandidatene, Emmanuel Macron i sentrumspartiet En Marché eller Francois Fillon i det konservative Republikanerne.

De siste ukene er imidlertid bildet blitt snudd på hodet.

Det har nemlig dukket opp en fjerde kandidat, venstreradikale Jean-Luc Mélenchon. Han har nesten fordoblet oppslutningen sin på en måned og har nå en realistisk sjanse til å gå videre til den andre runden av presidentvalget.

Mélenchon har nå en oppslutning på rundt 20 prosent, tre til fire prosentpoeng bak Le Pen og Macron og på linje med Fillon med under en uke igjen til valget. Oppslutningen har kommet spesielt på beskostning av sosialistenes kandidat Benoit Hamon.

OPPGANG: Oppslutningen til Mélenchon (i rødt) har økt kraftig og er nå på linje med Fillon (blått) og svakt under sentrumskandidaten Macron (gul) og Le Pen (mørkeblå).

- Mélenchon har hatt en vanvittig økning i oppslutning de siste ukene. Fortsetter dette frem til valget på søndag, er det absolutt mulig at han går videre. Akkurat nå er utfallet veldig usikkert. Det er blitt mye mer spennende enn jeg trodde for en måned siden, sier Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i Swedbank, til Nettavisen.

Hvis Le Pen og Mélenchon er de to kandidatene som går videre, kan det skape store usikkerhet. Lederen for Medef, den franske svaret på NHO, har omtalt valget mellom to populistene som et valg mellom «økonomisk katastrofe og økonomisk kaos».

Måling: Macron kan slå Le Pen i begge omganger

Flere likheter

Le Pen og den gamle kommunisten Mélenchon skiller seg ut på mange områder, ikke minst innvandring. Likevel er det flere likheter, mener sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets.

- Både Le Pen og Mélenchon er populister og vil føre en økonomisk politikk som markedet mener er ufornuftig. Melenchon ønsker blant annet en kraftig vekst i offentlige utgifter og begge er skeptiske til EU og euroen, sier Bruce til Nettavisen.

Han skrev tirsdag en oppdatering hvor han omtaler en valgfinale mellom Mélenchon og Le Pen om tre uker vil være et verst tenkelig utfall for finansmarkedene.

Mot Tyskland

Mélenchon er dessuten imot globalisering og frihandel og har uttalt seg kritisk om Tysklands lederrolle i EU. Han beundrer Venezuelas avdøde president Hugo Chavez og er i likhet med Le Pen vennlig innstilt til Russlands Vladimir Putin.

- Mélenchon er kun tilhenger av å fortsette i et radikalt forandret EU. Skulle han og Le Pen gå videre til neste runde, vil det skaper mye større usikkerhet rundt EU og euroens fremtid, sier Bruce.

Han regner med dramatiske utslag i finansmarkedene hvis dette ble tilfelle.

Le Pen møtte Putin i Moskva

- Markedet snudde fort etter Brexit, men jeg tror dette er annerledes fordi det setter spørsmålstegn ved fremtiden til euroen. Under Hellas-krisen, så vi effekten det hadde på finansmarkedene. Frankrike er veldig mye viktigere enn Hellas. Derfor tror jeg vil vi får en varig effekt og mye verre enn Brexit, sier Bruce. Både Bruce og Andreassen venter en klart svakere euro, mens statsrentene i Frankrike og land som Spania, Hellas og Portugal vil stige kraftig. Det vil gjøre det dyrere for disse landene å låne penger. Macron talte til 20.000 på valgmøte i Paris



- Katastrofe Andreassen mener det er spesielt stor grunn til å frykte at Frankrike går ut av eurosamarbeidet. - Hvis Frankrike melder seg ut av euroen, vil det være en katastrofe av uoverskuelige proporsjoner. Det vil dukke opp spørsmål om hvem som skal få igjen pengene sine i hvilken valuta og folk vil ikke vite hvor de skal investere og hvordan verden vil se ut etterpå, sier han. Han understreker at Mélenchon tross alt er langt å foretrekke foran Le Pen. - Blir det Le Pen mot Mélenchon i andre runde, kan vi vente oss store utslag i euroen og rentene, men det mest dramatiske er tross alt at Le Pen vinner, sier han. Vil ikke ut av euroen Bruce understreker at selv om én av de to kandidatene blir den neste franske presidenten, er det ikke sånn at Frankrike skal rett ut av euroen. - Begge har til dels vært uklare på hva de egentlig mener om dette og det vil uansett være en folkeavstemning før Frankrike går ut av euroen. Meningsmålinger viser at et flertall i den franske befolkningen ønsker å beholde euroen, sier Bruce.