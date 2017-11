Skrev til NSB: - Billettkontrolløren deres burde fått et kurs i folkeskikk - eller sparken

Emma Moberg skalv og var veldig lei seg etter det hun opplevde som et svært ubehagelig møte med en billettkontrollør på toget.

(Drammens Tidende): «Kjære NSB, en av deres ansatte burde ikke få lov til å jobbe hos dere lenger.»

Slik begynner Emma Mobergs facebookpost som hun skrev etter en hendelse hun opplevde som svært ubehagelig. Og i utgangspunktet handlet den ikke om henne selv, men en gutt i tenårene.

Emma vet ikke hvem han er, men hun møtte ham på toget mellom Drammen og Kongsberg mandag.

Ikke OK

Ifølge Emma kom gutten på toget med en spesialsykkel, og billettkontrolløren kom bort til ham og spurte om han hadde billett for sykkelen. Gutten tok opp en skriv fra mamma som han hadde på mobilen, og viste det til billettøren. Han leser det, og sier at det ikke holder som dokumentasjon. Gutten sier ok, og viser billett for seg selv. Emma Moberg skriver videre til NSB:

«Deres ansatte ber gutten si til moren sin at hun må kontakte NSB, for «jeg kan ikke stole på at den sykkelen er med fordi du har en tilstand». «Mamma må kontakte NSB og få skriftlig at du kan ha med sykkelen på toget, det skjønner du vel? Ikke sant, det må du skjønne?» Han fortsetter å snakke nedlatende til gutten, som ser ned i bakken. (...) Det er ikke OK å snakke sånn til et annet menneske.»

Spørres ut på ny

Billettøren går, men det er ikke over. For rett før Emma og gutten skal gå av toget, kommer billettøren tilbake, og begynner ifølge Emma å spørre ut gutten om sykkelen på ny: Har du den alltid med deg på denne strekningen? Jeg kan ikke stole på at det er sant. Hvor skal du av?

Før de skal gå av sier Emma Moberg til den NSB-ansatte at hun syns han snakket nedlatende til gutten.

Slik beskriver hun det videre til NSB:

«Da sier deres ansatte til meg med aggresjon i stemmen: «Ikke bland deg, du er bare trøtt. Drikk opp kaffen din».Jeg blir satt ut og sier at det er ikke OK å snakke sånn til andre. Og det var det jeg mente når jeg sa at han kunne formulert seg annerledes til gutten. Da sier deres ansatte: «kanskje du bare skal bli psykolog for NSB da? Siden du har så mye å si». (...)

Hva er det for en måte å behandle kunder på? Billettkontrolløren deres burde fått et kurs i folkeskikk – eller sparken. Måten han snakket til meg, og ikke mist gutten på, er IKKE greit.»

Burde ikke få passere

Emma ble plukket opp av en bil på stasjonen.

– Jeg var så opprørt og lei meg at jeg skalv. Jeg syns det var så utrolig dårlig behandling av gutten, som ikke greide å ta til motmæle mot den voksne billettøren. Jeg har ikke lyst til å henge ut noen, men jeg syns ikke slikt burde få passere, sier Emma Moberg.

Saken har skapt stort engasjement på Facebook, der svært mange har kommentert og delt saken. Og NSB kommer ikke godt ut av det i kommentarfeltet.

Blir lei seg

Åge-Christoffer Lundeby er pressesjef i NSB.

– På vegne av NSB blir jeg veldig lei meg når jeg hører historier som dette. Vi ønsker at alle våre kunder skal behandles med respekt. Respekt skal være en av våre kjerneverdier, og det bærer ikke denne historien preg av, sier Lundeby.

Han berømmer samtidig Emma Moberg som medmenneske i denne saken.

– Det koster å engasjere seg på den måten hun gjorde her.

Når det gjelder billettkontrolløren som omtales i saken, sier pressesjefen følgende:

– Jeg ønsker ikke å gå inn på detaljer, siden dette er en personalsak. Men vedkommende blir identifisert, og hans leder vil ta saken opp med ham.

Endring på gang

Åge-Christoffer Lundeby kan også fortelle at det er endringer på gang i regelverket for sykler på toget.

– Per nå må man ha billett for alle sykler, også spesialsykler som det er snakk om i dette tilfellet. Vi arbeider nå med en endring av reglene på dette punktet, slik at de defineres som hjelpemidler, og dermed blir gratis å ta med på toget. Så oppe i denne triste historien er det er positiv nyhet.

