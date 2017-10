Skuffende nøkkeltall for norsk økonomi

Tall for detaljomsetningen i september langt svakere enn ventet.

- Vi hadde sett for oss en oppgang på 0,6 prosent, etter det overraskende fallet i august. Konsensus var en oppgang på 0,5 prosent. Fasit ble et fall på 0,8 prosent. I tillegg ble fallet i august revidert ned til -0,8 prosent fra tidligere -0,6 prosent. Månedsstatistikken er svært volatil, men ser vi gjennom dette er mye av oppgangen vi fikk i 2.kvartal nå borte., skriver Handelsbanken i en morgenrapport mandag.

Ifølge varehandelsbedriftene i regionalt nettverk, var den sterke oppgangen i 2.kvartal en gjeninnhenting etter en periode med labert salg som følge av dårlig vær.

- Derfor var det heller ikke ventet at trenden fremover skulle være tilsvarende sterk. Konsumenttilliten har falt en del tilbake de siste må- nedene, uten at utviklingen synes særlig dramatisk; nivået er fremdeles høyt. På fredag fikk vi nemlig Norsk ForbrukerMeter for oktober, som falt til 9,1 poeng, ned fra 12,2 i september. Toppen ble nådd i august, hvor indeksen lå på 13,4 poeng. Dermed har det kommet seg en del ned i det siste, trukket ned av blant annet svakere syn på egen og landets økonomi. Når det er sagt er indeksnivået fremdeles høyt; i oktober var indeksen 5,6 poeng høyere enn på samme tid i fjor. Men om noe føyer det seg inn i rekken av tall denne høsten som har vist en svakere utvikling enn hva vi så gjennom første halvår, skriver Handelsbanken.

Mandag er oljeprisen et lyspunkt sammenlignet med svake detaljomsetningstall. Prisen for nordsjøolje stiger mot 61 dollar fatet mandag morgen - det høyeste nivået siden juni 2015.

Klokken 08.50 mandag morgen er prisen på ett fat nordsjøolje (brent spot) 60,71 dollar fatet. Også tidligere natt til mandag var prisen oppe i 60,71 dollar. Da markedet stengte fredag var prisen 60,58 dollar.

