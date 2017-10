Skuffende resultater trekker børsen ned i USA

Nedgang over hele linja.

NEW YORK (Nettavisen): Standard & Poor 500-indeksen gikk ned 11,98 poeng eller 0,5 prosent til 2557,15 poeng onsdag, etter en tung dag hvor alle elleve hovedsektorer falt.

Nasdaq sank også 0,5 prosent, som for den teknologitunge indeksen tilsvarte 34,54 poeng. Den ligger nå på 6563,89 poeng.

Dow Jones-indeksen gikk ned 112,30 poeng og ble dermed med på 0,5-bølgedalen på veien ned til 23.329,46 poeng.

To av de største taperne på S&P-indeksen var Chipotle og AMD. Førstnevnte publiserte skuffende resultater og falt hele 14,59 prosent eller 47,30 dollar til 277 dollar. AMDs resultater var bedre enn ventet, men ifølge Market Watch er investorer bekymret over utsiktene i et lengre perspektiv.

- Det er tydelig at markedene reagerer på noen skuffende resultater, for det økonomiske bildet ser fremdeles robust ut, sier handelsleder Randy Frederick hos Schwab Center for Financial Research.

Mest sett siste uken