Slakter Experts navnebytte

ANNONSE

- Å bytte navn er ikke noe poeng. Skal Expert tjene penger, er det helt andre ting de må gjøre, sier Odd Gisholt, varehandelsekspert ved BI, til Nettavisen.

Onsdag ble det kjent at elektrokjeden Expert endrer navn til Power.

Tar opp konkurranse mot storebror

Det nye konseptet skal gi en ny butikkopplevelse og er allerede smugintrodusert i noen butikker.

Expert gjør dette for å skjerpe konkurransen mot Elkjøp, som fortsatt er en suveren storebror i Norden. De har over 30 milliarder i omsetning mot Experts 8 milliarder.

Expert bytter navn til Power



Gisholt, som er en av Norges fremste ekspert innen varehandel, har imidlertid lite tro på grepet.

- Det som Expert må gjøre er å finne de beste beliggenhetene, få like god service og butikkdrift som Elkjøp. Det har de ikke greid. Slike grep er mye viktigere enn navneskifte og omprofilering, sier Gisholt.

Kaller Experts vennekampanje for humbug

Koster penger

Han påpeker dessuten at et navneskifte i seg selv er veldig dyrt. Selskapet har over de siste seks årene tapt over to milliarder kroner, selv om driften nå går med et overskudd.

- Eierne har tapt flere milliarder allerede. Skal man omprofilere, må de inn med enda mer penger, sier Gisholt.

Sprøyter inn 400 mill i Expert

Elizabeth Hartmann i Siste Skrik kommunikasjon er også skeptisk til tiltaket.

- Da jeg hørte at dette, humret jeg litt. En ny logo og et nytt skilt holder ikke. Det koster bare penger. Skal Expert begynne å tjene penger, handler ikke det om navnet, men om prisene og produktene deres, spesielt opp mot konkurrenten deres Elkjøp. Samtidig er et navnebytte ekstremt dyrt, sier Hartmann til Nettavisen.

Hun understreker imidlertid at et navnebytte kan være en god idé under enkelte forutsetninger.

- Gjør de veldig mye annet klokt i tillegg, kan det være smart å bytte navn. Et nytt navn gjør at man kan starte med blanke ark, og det er lettere å komme seg videre, sier hun.

Ler av kritikerne

Anders Nilsen, sjef for Expert Norge, sier han bare ler av kritikken.

- Vi i Expert er ekstremt optimistiske om dagen. Vi har allerede snudd skuta og vi går med overskudd. Nå har vi utviklet et nytt konsept som er helt unikt. Det konseptet er Power og har egentlig ingenting med det som heter Expert å gjøre. Vi har allerede prøvd det i Danmark, Finland og enkelte butikker i Norge og det har vært en braksuksess, sier Nilsen til Nettavisen.

Han sier at Power-butikkene ikke bare innebærer et nytt navn, men en helt ny drakt med et «helt annen servicetilbud og sortiment» og dessuten elektroniske priser som blir oppdateres live hele tiden.

- Kundene har respondert kjempepositivt. Nå tar vi steget fullt ut og introduserer Power-konseptet i alle butikker. Det er derfor vi ønsker å skifte navn, sier Nilsen.

Han sier at satsingen vil koste penger og at dette delvis skal dekkes ved selskapets egne midler og delvis ved nye innskudd fra eierne. Disse inkluderer Wilhelmsen-familien, best kjent for sine investeringer i shipping, samt tidligere Elkjøp-eier Øivind Tidemandsen.

- Eierne er kjempepositive, sier han.