– Seadrill har vært feilfinansiert – for kort forfall i forhold til riggenes levetid og for mange tilnærmet samtidige forfall. Vi har ikke vært skrudd sammen for å stå imot et kraftig oljeprisfall, sier John Fredriksen til Dagens Næringsliv.

Tirsdag raste Seadrill-aksjen på børsen. Det skjedde etter at selskapet fikk utsatt betaling for gjeld på 2,95 milliarder dollar, eller 25,3 milliarder kroner, i tre måneder.

Fredriksen sier også at det ble kjøpt noen selskaper som ikke skulle vært kjøpt.

– Jeg skulle stoppet, skrudd igjen kranen og stoppet mye tidligere. Vi får ta det ved en annen anledning. Nå har vi et godt stykke arbeid foran oss, sier John Fredriksen.

Fredriksen har tidligere sagt at selskapet har brukt mye tid på å rydde opp etter Tor Olav Trøim.

Fredriksen sier til DN at han jobber 18 timer om dagen, og vil gjøre det de neste tre, fire ukene også. Samtidig med restrukturering av Seadrill, jobbes det også med å etablere et nytt riggselskap, Northern Drilling.

– Vi holder på å ta verdens­rekord i restruktureringer her på det lille kontoret vårt. Vi har fikset Frontline, Archer, Arcadia Petroleum, Deep Sea Supply og Golden Ocean. Det er blitt knallbra. Nå gjenstår Seadrill-strukturen med de tilknyttede selskapene Sevan, North Atlantic Drilling og Seadrill Partners. Nå er det bare å jobbe på for å fikse Seadrill, men da må alle bidra, sier Fredriksen til DN.