Slik reagerte børsen på renteøkningen

NEW YORK (Nettavisen): Den amerikanske sentralbanken satte onsdag opp styringsrenten til 0,75-1,00 prosent. Federal Reserve varslet også at det kan komme to rentehevinger til i løpet av 2017.

Dette er tredje gang renten i USA heves siden finanskrisen i 2008. Første gang var i desember 2015, da den ble hevet til 0,25-0,5 prosent.

Dow Jones-indeksen lå an til en pluss på 90 poeng eller 0,43 prosent da nyheten om renteøkningen kom klokken 14 lokal tid, altså klokken 19 norsk tid. Nasdaq lå på 35 plusspoeng, mens Standard & Poor 500 hadde økt med 16 poeng.

Da børsen her i New York stengte to timer senere, hadde Dow Jones steget med 110,60 poeng, altså ytterligere 20 poeng. Totalt gikk den industritunge indeksen opp 0,53 prosent onsdag, til 20.949,21 poeng.

Nasdaq steg 0,7 prosent onsdag og landet på 5900,05 poeng, som betød at den gikk opp 8 poeng siden renteøkningen ble kjent, og 43,3 poeng totalt onsdag. S&P 500 steg 19,72 poeng totalt, eller snaut fire poeng de siste to timene. Den endte på 2385,19 poeng.

En av dagens store børsvinnere var Apple.

RBC Capital oppjusterte sitt mål for Apple-aksjen fra 140 til 155 dollar, og det ble lagt merke til. FactSets gjennomsnitt av 42 analytikere ligger på 145,69 dollar, hvilket betyr at RBC Capital ligger 6,4 prosent over gjennomsnittet.

- Apples tjenestesegment har potensial til å ikke bare løfte bunnlinja, men til å redusere syklustrenden og således styrke Apples økosystem og utvide de strategiske mulighetene til ledelsen, sier analytiker Amit Daryanani ifølge Market Watch.

Apple-aksjen steg fra 138,99 dollar til 140,46, en oppgang på 1,46 dollar eller 1,05 prosent.