LOs nye handlingsprogram slår fast at det er et behov for ulike former for arbeidstidsforkortelser. Nå skal det lages en plan for hvordan dette kan skje. Her LOs nyvalgte leder Hans-Christian Gabrielsen og Ap-leder Jonas Gahr Støre i samtale med på LO-kongressen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Slik skal LO sørge for at du får sekstimersdag

LOs nye handlingsprogram slår fast at det er et behov for ulike former for arbeidstidsforkortelser. Nå skal det lages en plan for hvordan dette kan skje.