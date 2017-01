Slik skal Røkkes oljeselskap utfordre gigantene på norsk sokkel

ANNONSE

- Vi skal være det ledende uavhengige olje- og gasselskapet på norsk sokkel og det ligger en viss forpliktelse i det til å vokse, sier Karl Johnny Hersvik, konsernsjef i Aker BP til Nettavisen.

Aker BP ble til ved at Kjell Inge Røkkes oljeselskap Det norske slo seg sammen med BP Norge i fjor. Etter fusjonen, ble Aker BP det femte største operatøren på norsk sokkel. Statoil er suverent størst, etterfulgt av oljegiganter som Total, Shell, ExxonMobil og ConocoPhillips. Men Røkkes oljeselskap har ikke tenkt å gi seg med det.

- Det hadde vært trivelig å vokse på den oversikten, sier Hersvik med et smil.

Han ble hentet av Røkke fra Statoil i 2014, hvor han var forskningsdirektør.

- Komfortable

På selskapets kapitalmarkedsdag mandag la Aker BP frem planene for de neste årene. Det inkluderer mer enn en fordobling av olje- og gassproduksjonen innen 2023, fra 118.000 fat oljeekvivalenter pr dag i 2016 til 270.000 fat oljeekvivalenter pr dag i 2023. Dette anslaget inkluderer ikke oppkjøp og eventuelle funn basert på leting, selv om selskapet også har store planer på disse områdene.

- Produksjonsestimater er ikke en luftig ambisjon, snarere en sum av de prosjektene vi faktisk har planlagt. Vi føler oss komfortable med dette, sier Hersvik.

Røkke er aktiv

Aker BP er det suverent mest verdifulle eierposten til Røkke og utgjør 17,2 prosent av eiendelene i Røkkes Aker, noe som er nesten tre ganger så mye som noe annet selskap.

AKTIV. Kjell Inge Røkke er styremedlem og største eier i Aker, som eier 40 prosent av Aker BP.

- Aker er en aktiv eier og Kjell Inge er pådriver for planene våre gjennom både gjennom Aker og gjennom styret, sier Hersvik.

Vil kjøpe mer

Dagens selskap er blitt til gjennom en rekke oppkjøp, som startet med at Røkke fikk kontroll over Det norske oljeselskap gjennom en fusjon med Aker Exploration i 2009.

I 2014 kjøpte selskapet Marthon Oils norske virksomhet for 2,1 milliarder dollar, og slo seg sammen med BP Norge i 2016. Selskapet har også gjort mindre oppkjøp av eiendeler i Svenska Petroleum, Premier Oil, Noreco, Centrica og Tullow Oil de siste to årene.

Selskapet er på ingen måte ferdig ennå. Aker BP har ambisjoner om å være det mest aktive selskapet innen oppkjøp og fusjoner på norsk sokkel også i tiden fremover.

- Vi ser nærmest kontinuerlig på oppkjøp og fusjoner. Det er ingen hemmelighet, sier Hersvik.

Merker ikke mer konkurranse

Selv om oljeprisen har fordoblet seg på tolv måneder, synes ikke Hersvik konkurransen har blitt tøffere kamp om eiendelene på norsk sokkel det siste året.

- Jeg merker ikke noe til det. Det er kanskje flere aktører nå, men jeg er usikker på om det fører til økt konkurranse. Det viktige er like mye å levere en god totalpakke som generer verdi både for kjøper og selger. Vår styrke er at vi får til det, sier Hersvik.

Tror Røkke er fornøyd

Analytiker Anders Holte i Danske Bank Markets er imponert over planene til Aker BP.

- Det er jo offensivt, definitivt, men Aker BP har gode eiendeler i bunnen og det finansielle sitter, så jeg tror absolutt planene deres er realiserbare, sier Holte, som regner med at Aker BP vil øke i betydning på sokkelen i årene fremover.

- De er allerede en stor aktør, og jeg tror de vil være i det desiderte toppskiktet innen få år. De utenlandske selskapene er store nå, men sitter på en fallende produksjon, og vil falle på rankingen etter hvert. Aker BP, som har en økende produksjon, vil ta markedsandeler, sier Holte.

Han tror Kjell Inge Røkke har all grunn til å være fornøyd med utviklingen i oljeselskapet så langt.

- Ledelsen i Aker BP har levert så det holder, så jeg tror han er svært fornøyd. Ledelsen må selvfølgelig forholde seg til en stor eier som Røkke, men jeg tror ikke han vil ta noen store grep nå, sier Holte.