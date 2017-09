Slik stopper du skattesnoking før tiden

Du kan gjøre som milliardærene Kjell Inge Røkke og Øystein Stray Spetalen - hindre at noen får skattetallene dine før tiden.

Torsdag gikk kraftmilliardær kraftig ut mot Skatteetaten etter at Dagens Næringsliv publiserte hans ligningstall lenge før tallene blir alment kjent gjennom skattelistene som kommer i oktober. Avisen fikk tilgang til tallene via kredittopplysningsbyrået Dun & Bradstreet.

Aas mente det måtte være store svakheter i de interne rutinene hos Skatteetaten. Men der tok han feil.

– Skatteetaten deler ligningsdata løpende med en rekke samfunnsaktører etter hvert som skatteoppgjørene er klare fra og med juni, svarte kommunikasjonsdirektør Mariken Holter i skatteetaten til avisen.

Hun opplyser at banker, finansinstitusjoner og kredittopplysningsselskaper har lovmessig hjemmel til denne informasjonen, og at det anses som en samfunnsmessig stor verdi at de har så oppdatert informasjon som mulig. Også pressen har anledning til å skaffe tallene.

Fredag forteller Finansavisen hvordan du likevel kan hindre at noen får tilgang til skattetallene dine før tiden. Du gjør ganske enkelt det samme som milliardærene Kjell Inge Røkke og Øystein Stray Spetalen allerede har gjort. Du sperrer for kredittvurdering av deg selv slik at ingen kredittopplysningsbyråer får informasjon om deg.

Aberet er at du risikerer å få nei på alle søknader om lån, kreditt på kredittkort og nei på søknader om forbrukslån. Du kan også få problemer med vanlige ting som å tegne mobilabonnement.

For personer som Røkke og Spetalen, som trolig ikke trenger lån eller kreditt, er dette altså ikke noe problem.

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her