Betalte du for lite skatt i fjor?

Da kan du begrense skaden ved å slippe renter på restskatten, opplyser Skatteetaten.

Men - merk deg fristen: 31. mai.

Slik gjør du det:

Bruk kontonummer og KID-nummer som du finner i skattemeldingen din.

Har du ikke gjort endringer i skattemeldingen, finner du beløpet du skylder på siste side.

Har du gjort endringer i skattemeldingen som kan påvirke sluttresultatet, kan du bruke skatteberegningsprogrammet for å regne ut beløpet.





Utsatt frist - ingen forskjell

Fristen for innbetaling av restskatt påvirkes ikke av utsatt skattemeldingssfrist, hvis du har søkt om det. Betaling etter fristen blir ikke tatt hensyn til.

Renten er 0,38 prosent per år, beregnet fra 1. juli i inntektståret frem til forfall for første termin for restskatt i det påfølgende skatteåret.

Hvis du har betaltfor mye restskatt, vil du godtgjøres renter ved tilbakebetaling.

