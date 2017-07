Småbruk i Hedmark til salgs for én krone: - Her anbefales en kanne bensin og en fyrstikk

Her er det ikke bare å flytte rett inn, men for rett person er det mulig å gjøre dette til et idyllisk sted, heter det i annonsen.

Småbruket som er til salgs i Åsbygda i Stange kommune har en noe uvanlig Finn-annonse. Prisantydning: 1. krone.

«Stedet har ikke vært bebodd siden 1991 og bærer tydelig preg av dette. Har antakeligvis ikke sett vann og grønnsåpe de siste 20 år før dette heller», står det i annonsen.

Bygget er fra 1900, og har ikke vært bebodd siden 1991. Ingar Ottosen og hans søster arvet den fra sin mor, som igjen hadde arvet eiendommen fra en som ikke hadde etterkommere, skriver Hamar Arbeiderblad som først omtalte saken.

Låven har blitt offer for flere snøtunge vintre og har kollapset, her anbefales en kanne bensin og en fyrstikk, står det i annonsen som ligger ute på Finn.no.

Kom på visning fra England



Nettavisen prater med Ottosen like før 21.00 tirsdag kveld, og det er en overveldet småbrukeier som kan fortelle om en enorm interesse.

- Ser ut til å ta helt av det her. Jeg har nesten blitt nedringt i dag, og drukner i meldinger på finn, forteller han.

På skrivende tidspunkt har annonsen hele 8200 visninger.

- Hva er årsaken til at folk er så interessert?

- Småbruk er blitt veldig populært, og jeg tror folk liker at jeg har vært så ærlig i annonsen, sier Ottosen.

Allerede har han hatt en visning i dag, en person kom hele veien fra England for å ta en titt.

- Han var gift med en norsk dame, og de hadde familie i området, forklarer han.

DIGER TOMT: Tomteareal er på 36.000 kvadratmeter.

Avsindig mengder smørblomster



Senere i uken blir det visning på torsdag, og og Ottosen venter mange på lørdag.

- Hvorfor ønsker dere å selge småbruket?

- Min søster og jeg har hatt det i syv år, men vi har ingen planer om å gjøre noe med tomten da vi begge har etablert oss på hver vår kant, sier Ottosen.

For dem som har planer om å bygge på tomten får god plass. Tomtearealet er på 36.000 kvadratmeter.

« Det finnes også positive aspekter ved småbruket, det er for eksempel ski inn og ski ut (lysløype går helt inntil eiendommen), det vokser en avsindig mengde smørblomster på eiendommen uten at jeg helt kan se nytten av de annet enn at det er pent å se på, ett og annet juletre skal også være mulig å finne. Ønsker man å leve økologisk og i takt med naturen har man alle muligheter her», står det i annonsen.

Eiendommen er per dags dato ikke tilkoblet hverken strøm, vann eller avløp, men det finnes en brønn på eiendommen.

