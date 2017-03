Seerne rømmer fra TVNorge

ANNONSE

Det går trådt for TVNorge om dagen. Kanalen leverer ikke seertall som innfrir forventingene til TV-ekspertene.

Etter en trøblete helg ble mandag kveld intet unntak.

«Klovn til kaffen» samlet kun 121.000 seere. Ned fra 175.000 seere forrige mandag. Stor bedre gikk det ikke for «Mandagsklubben». Talkshowet falt fra 226.000 seere forrige mandag til 177.000 seere mandag kveld.

Med andre ord har «Mandagsklubben» seertall på nivå med da det ble nedlagt i 2000.

Spår ikke økning



– TVNorge sliter med å etablere programmene på et ønsket nivå, og er følgelig nok ikke helt fornøyd med tallene. Vi håper seertallene etablerer seg på dette nivået, eller får noe økning, sier TV-sjef Marianne Massaiu mediebyrået Mediacom til Nettavisen.

– Kan programmet fortsette med slike seertall?

– I det norske TV-markedet i dag så er 150-200.000 seere er det programmene stort sett leverer, og således et helt OK seertall. Det er svært få programmer som klarer å levere en halv million seere eller «Farmen»-tall. De norske TV-vanene er blitt mye mer fragmentert, sier hun.

TV-EKSPERT: Marianne Massaiu er TV-sjef i mediebyrået Mediacom.

– Jeg kan ikke forestille meg at «Mandagsklubben» blir tatt av skjermen. Det leverer greit med seere, men det er nok ingen som tror det kommer til å øke vesentlig de neste ukene, forsetter Massaiu.

Gjester i panelet mandag var «Helt perfekt»-Thomas Giertsen og NRK-programleder Leo Ajkic, som nylig mottok honnørpris fra Fritt Ord.

Fjerde mest sette i opptak

Programdirektør Eivind Landsverk i TVNorge er ikke bekymret over utviklingen for «Mandagsklubben».

Han påpeker at første sending ble sett av totalt 530.000, mens totalt 535.000 seere så det andre programmet av TVNorges humorshow.

– De to første sendingene av «Mandagsklubben» er begge sett av over en halv million seere når man inkluderer repriser og opptak, og vi har en markedsandel på over 25 prosent blant seerne mellom 15 og 50 år. Det er vi veldig godt fornøyd med. Det er ikke lenger sånn at det bare er direkteseingen som teller. «Mandagsklubben» var det fjerde mest sette programmet i opptak i forrige uke, dette er et program mange føler at de må få med seg, sier Landsverk til Nettavisen.

Hos konkurrenten TV 2 står «Åsted Norge» fjellstøt. Programmet som nå nærmer seg sesongavslutning, samlet 508.000 seere mandag kveld. Det er en bitteliten økning fra 507.000 seere forrige mandag, eller en statistisk feilmargin.

Det har ikke lykkes Nettavisen å få kommentar fra TVNorge.

