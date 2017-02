ANNONSE

Oddny Miljeteig har varslet valgkomiteen i SV om at hun ikke tar gjenvalg som nestleder i partiet, skriver SV i en pressemelding.

Miljeteig, som ble valg til nestleder i 2015, har vært sykmeldt på grunn av kreft i lang tid.

- Jeg vil fortsette å stå på for SV og for et mer rettferdig samfunn, men i en annen form enn som nestleder, uttaler hun.

- Jeg er kreftfri

På sin Facebook-side skriver Miljeteig at:

«Det må vera slik no. Eg er kreftfri. Men eg har ikkje nok krefter enno til å gå på som nestleiar vidare på landsmøtet i mars. Så vonar eg på å få meir krefter dag for dag og så koma attende som gruppeleiar i bystyret i Bergen. Eg har mykje SV-arbeid og spetakkel ugjort enno!»



Når partiets landsmøte samles 17.-19-mars, kommer hun til å trekke seg fra vervet.

Valgkomite-leder Bård Vegar Solhjell skal jobbe med å finne nye kandidater til vervet.