Smiths Venner får Nord-Europas største konferansesenter

ANNONSE

(Estate Nyheter): Smiths Venner-tilknyttede Oslo Convention Center er i gang med å utvikle Nord-Europas største konferansesenter i Stokke i Sandefjord.

Sist uke åpnet de to første av de til sammen 15 nye hotellbygg. Det skal også bygges flerbrukshall, ishockeyhall, utendørs kunstgressbaner, badeanlegg, restauranter og butikker. Dagens konferanseanlegg skal også rehabiliteres og utvides til en kapasitet på 7500 sitteplasser.

Les også: Uber-sjef Carl Edvard Endresen: - Den risikoen sjåførene utsettes for, unner jeg selvsagt ingen. Det er helt uholdbart

Eieren av Oslo Convention Center er Oslofjord Holding, som eies av Brunstadstiftelsen (Smiths Venner). Adm. direktør Tore Jørgensen i Oslofjord Convention Center er fornøye med prosjektet. Totalt vil investeringene komme opp i 3 milliarder kroner når alt står ferdig i 2021.

– Jeg er så stolt! Dette blir så fantastisk flott, og jeg tror ikke de som har sett bildene av dette skjønner det før de har sett det fysisk. Her skal vi bygge Nord-Europas beste kongress og resort, for det finnes ingen anlegg i den størrelsen som bygges her.

Det er Niels Torp+ arkitekter som har tegnet prosjektet.

– Hos oss er det aller viktigste å forene bygninger og landskap i en helhet i dette praktfulle landlige, bølgende kystlandskapet. Målet var å lage et parklandskap der byggene ble en del av landskapet, en helhet hvor det er fint å være sammen og møteplassene er mange, og det syns jeg vi har fått til, sier Torp.

Les også: Tone Damli må ut med 400.000 kroner etter ulovlig riving

– Å kunne tilby det norske og det internasjonale markedet bygg av meget høy kvalitet har vært en sentral tanke i vår satsning. Det at Niels Torp selv har vært så tungt involvert i dette prosjektet fra dag én har sikret den arkitektoniske signaturen han er så kjent for. I tillegg til at byggene har fått en funksjonalitet som passer vår virksomhet godt, gleder vi oss til å se totaliteten i anlegget når det er ferdigstilt om noen få år. Men allerede nå som vi åpner de første to hotellene gleder vi oss over hvor godt Niels Torp+ Arkitekter har planlagt og tilrettelagt det som blir Nord-Europas største conventioncenter, sier styreleder Roar Ingdal i Oslo Convention Center.

Oslofjord Convention Center skal blant annet huse Cecilia Brækhus’ neste boksekamp i oktober.

Les flere saker fra Estate Nyheter her!

Sist uke åpnet Oslofjord Convention Center de to første hotellene. Når alt står ferdig, vil det være Nord-Europas største konferansesenter. Her Niels Torp på åpningen.

Sett denne videoen?