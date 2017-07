Smutthullet-dom gir Norge mer kontroll

ANNONSE

Dommen er den første i sitt slag, og stadfester at Norge kan bestemme reglene og at Kystvakten kan håndheve dem i Smutthullet. Vannsøylen i Smutthullet er fortsatt internasjonalt havområde, men bunnen er delt mellom Norge og Russland, med FNs velsignelse, skriver NRK.

– Dette er en veldig viktig dom. Med dette har vi kontroll over Norges del av kontinentalsokkelen i Smutthullet igjen, sier Fause, som var aktor i saken, til kanalen.

2,5 mill. i bot



Det var i juli i fjor at den litauiske fiskebåten ble innbrakt for ulovlig snøkrabbefiske i Barentshavet. Rederiet ble ilagt et forelegg på 2,5 millioner kroner, den omtrentlige verdien av snøkrabben de hadde fisket i Smutthullet. Skipperen fikk en bot på 15.000 kroner.

Da skipperen og rederiet nektet å betale, gikk saken til retten. I Øst-Finnmark tingrett ble de frifunnet, men da saken ble anket til lagmannsretten denne måneden, ble dommen opphevet.

Forbød fangst



– Norge har vunnet folkerettigheter over et havområde som er stort, og hvor det antakelig etter hvert finnes milliardverdier som man kan fangste på bunnen i form av snøkrabbe og kongekrabbe, sier Fause.

Norge forbød fangst av snøkrabbe i Smutthullet i 2014.