Snapchat-aksjen med heftig comeback

NEW YORK (Nettavisen): Etter at Snapchat i forrige uke la fram et underskudd på 19 milliarder kroner i første kvartal i år, stupte aksjekursen 22 prosent i løpet av få minutter.

Underskuddet var mangedoblet fra første kvartal i fjor, da det var på 14 cents per aksje mot 2,31 dollar per aksje nå.

Analytikere har imidlertid fremdeles tro på at Snapchat i framtiden skal bli en pengemaskin, og mandag gikk aksjekursen til Snap oppover igjen.

Ganske solid også.

Da New York-børsen stengte var oppgangen på 8,39 prosent og kursen tilbake over 20 dollar, nærmere bestemt på 20,74 dollar. Det er 1,60 dollar mer enn starten av dagen.

Dow Jones-indeksen steg 85,33 poeng eller 0,41 prosent til 20.981,94 poeng mandag, mens Standard & Poor 500 gikk opp 11,42 poeng eller 0,48 prosent til 2402,32 poeng. Nasdaq endte på 6149,67 poeng etter en pluss på 28,44 poeng eller 0,47 prosent.