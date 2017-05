ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Snapchat melder om et underskudd på 2,21 milliarder dollar eller 19 milliarder kroner i første kvartal i år. Dette innebærer et underskudd på 2,31 dollar per aksje.

Underskuddet er mangedoblet sammenlignet med første kvartal i fjor, da det var på 104,4 millioner dollar eller 14 cents per aksje.

Omsetningen har dog steget fra 38,8 til 149,6 millioner dollar.

Bare minutter etter at tallene ble lagt fram, er Snap-aksjen ned 22 prosent.

Selskapet melder at Snapchat har 166 millioner daglige brukere, en økning fra 158 millioner i forrige kvartal og 44 millioner mer enn under første kvartal i fjor.

Omsetningen per bruker har imidlertid falt fra 1,05 dollar i forrige kvartal til 90 cents nå.

Den siste måneden hadde Snapchat-aksjen gått opp 9,6 prosent, ifølge Market Watch.

Når det gjelder hovedindeksene i USA, stengte Nasdaq for fjerde dag på rad med rekord. Onsdagens oppgang var på 8 poeng eller 0,1 prosent og løftet den teknologitunge indeksen til 6129 poeng.

Dow Jones falt 34 poeng eller 0,2 prosent til 20.942 poeng, mens Standard & Poor 500 endte på 2399 poeng etter en pluss på 2 poeng eller 0,1 prosent.