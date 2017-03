Snapchat-aksjen under 20 dollar for første gang

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Aksjekursen til Snap Inc, altså Snapchat, falt med over fire prosent torsdag og ligger for første gang under 20 dollar.

Da selskapet ble børsnotert 2. mars, var 17 dollar satt som utgangspunkt. Etterspørselen var imidlertid så stor at aksjen startet på 24 dollar – til glede for grunnleggerne Evan Spiegel og Bobby Murphy, som håvet inn mange milliarder kroner.

Dagen etter økte kursen til over 27 dollar. Så trakk den seg tilbake, etter at flere analytikere konkluderte med at kursen var atfor høy.

Det skyldes blant annet at brukerveksten har bremset i kjølvannet av at Instagram lanserte sin «Stories»-funksjon. Ifølge Market Watch mener Morningstar at 15 dollar er en fair pris, mens Pivotal Research anslår 10 dollar, Instinet 16 dollar og Atlantic Equities 14 dollar.

Så langt ned har ikke aksjekursen falt foreløpig.

Snapchat-aksjen endte torsdag på 19,80 dollar og er dermed under 20 dollar for første gang. Nedgangen ble på 4,67 prosent eller 0,97 cents.

Hovedindeksene gikk også ned. Dow Jones barberte bort 16,30 poeng eller 0,08 prosent og ligger på 20.933,80 poeng. Standard & Poor 500 falt 3,93 poeng eller 0,2 prosent til 2381,33 poeng. Nasdaq holdt seg i praksis uendret og ligger på 5900,76 poeng.