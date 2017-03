Snapchat kraftig ned på børsen

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Snapchat ble nylig børsnotert med brask og bram, og grunnleggerne Evan Spiegel og Bobby Murphy håvet inn milliarder av kroner.

Aksjekursen skjøt til værs med rakettfart Man ventet en kurs rundt 17 dollar, men allerede etter dag to på børs lå den på 27,09 dollar.

Dette førte til at analytikere gikk ut med advarsel om at kursen var for høy. Dette bidro til at den kom seg ned på landjorda igjen.

Mandag fortsatte Snapchats aksjekurs å falle. Nedgangen ble på hele 4,6 prosent eller 1,02 dollar, til en kurs på 21,06 dollar.

Snapchats kurs er fremdeles langt over analytikernes anslag på rundt 15 dollar. Deres pessimisme ble blant annet begrunnet med at selv om Snapchat vokste med 50 millioner daglige brukere i 2016, ble veksten kraftig redusert i tredje og fjerde kvartal, etter at Instagram lanserte sin egen «Stories»-funksjon.

Nettopp det at store konkurrenter som Instagram og Facebook kan kopiere suksessformlene til Snapchat, gjør at aksjeanalytikerne er skeptiske til dagens kurs.

Ellers venter jo også investorene på det neste rentemøtet til Federal Reserve, som skjer senere denne uka. Mandag falt Dow Jones 21,5 poeng eller 0,1 prosent til 20.881,48 poeng, mens Standard & Poor 500 plusset 0,87 poeng eller 0,04 prosent og steg til 2373,47 poeng.

Nasdaq gikk opp 14,06 poeng eller 0,2 prosent til 5875,78 poeng.