Snapchat stiger ytterligere på børs

NEW YORK (Nettavisen): Grunnleggerne av Snapchat – Evan Spiegel og Bobby Murphy – håvet torsdag inn penger i et tempo Skrue McDuck ville ha misunt dem, da Snap ble introdusert på New York Stock Exchange.

Børsnoteringen ble gjort med en forventning om en aksjekurs på 17 dollar. Høy etterspørsel løftet prisen helt til 24 dollar, altså 41 prosent over forventning.

Fredag steg aksjekursen til Snapchat ytterligere.

Etter to dager på børsen her i New York, ligger kursen nå på 27,03 dollar per stykk. Den steg nemlig med 10,42 prosent fredag, eller 2,55 dollar.

Børsverdien totalt er dermed nå på 28,33 milliarder dollar, eller 239 milliarder norske kroner.

Når det gjelder hovedindeksene i USA, endte det med meget marginal pluss for de tre store. Dow Jones plusset 2,74 poeng eller 0,01 prosent og landet på 21.005,71 poeng. Nasdaq steg 9,53 poeng eller 0,16 prosent til 5870,75 poeng, mens Standard & Poor 500 endte på 2383,12 poeng etter å ha økt med 1,2 poeng eller 0,05 prosent.

Totalt steg Dow Jones 0,9 prosent denne uka, mens Nasdaq økte med 0,4 prosent og S&P med 0,7 prosent.