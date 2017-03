ANNONSE

Avtalen innebærer at Netaxept, en betalingsløsning fra Nets for sikker netthandel, gjør Vipps tilgjengelig som betalingsmetode.

– Vår ambisjon er at Vipps skal være et fullgodt betalingsalternativ for alle som handler på nett, og ikke minst overfor de mange store og små nettbutikkene. Derfor har det vært viktig for oss å få på plass en samarbeidsavtale som inkluderer Vipps i Netaxept-løsningen fra Nets, sier Vipps-sjef Rune Garborg.

Planen er at Vipps gradvis gjøres tilgjengelig for nettbutikker som ønsker å ta i bruk betalingsløsningen via Netaxept.

Fordelen for brukerne er at man slipper å taste inn kortnummer, utløpsdato og sikkerhetskode når man handler på nett. Det eneste man må gjøre, er å angi mobilnummeret og godkjenne kjøpet.

