Snøfattig vinter sender nordmenn til alpene

Finn.no melder om 30 prosent vekst i reiser til vinterdestinasjoner i Alpene i år.

- På Finn reise ser vi tydelig at det er økt etterspørsel etter skidestinasjoner i utlandet i vinter, skriver Terje Berge, kommersiell direktør i Finn.no, til Nettavisen.

Han legger til at det er den snøfattige vinteren som har fått fart på salget.

Været i vinter har vært uvanlig mildt og snøfattig, spesielt på Østlandet. Meteorologisk Institutt melder at det ikke ser ut til å bli noe bedre i overskuelig fremtid, ifølge NTB.

Sterk vekst

Derfor flokker nordmenn til land hvor skiforholdene er bedre. Tall fra Finn Reise viser en vekst på til sammen 30 prosent til flyplassene i München, Salzburg, Innbruck, Zürich og Genève i år, sammenliknet med 2016. Disse flyplassene ligger nær typiske europeiske skisteder i Alpene.

Det samme melder flyselskapene Norwegian og SAS.

- Vi merker en klar oppgang i etterspørselen etter reiser til Alpene i år sammenliknet med 2016. Det tror vi har sammenheng med klimaet i Norge, sier Knut Morten Johansen, informasjonssjef i SAS, til Nettavisen.

OPPLEVER ALPEBOOM: Knut Morten Johansen, informasjonssjef i SAS.

Selskapet har for tiden gående en kampanje med slagordet «Long time, no ski», som tilbyr flyreiser til disse destinasjonen.

- Den har vi hatt veldig god respons på, sier han.

Også Norwegian bekrefter at de har hatt en større etterspørsel etter skidestinasjoner i februar sammenlignet med samme periode i fjor, uten at de vil si om denne økningen kan direkte relateres til været her hjemme i Norge.

Reiser helst til Østerrike

Erik Emanuelsson, markedssjef i Alpereiser, Nordens ledende skireisearrangør, sier at de har merket en betydelig vekst i etterspørselen fra Norge de siste ukene. Reiseselskapet sier de snart er tomme for plasser.

Han sier at nordmenn gjerne drar til St. Anton, Saalbach og Bad Gastein i Østerrike, men i den siste tiden har nordmenn også i økende grad dratt sør for grensen, til Italia.

- Vi ser at Italia øker i popularitet. Etterspørselen etter reiser til Val Gardena har fordoblet seg siden i fjor, sier Emanuelsson.