Sønnene overtar Trumps bedrift

NEW YORK (Nettavisen): Donald Trumps forretningsimperium skal omstruktureres til en stiftelse, som sønnene Eric og Donald Trump Junior skal lede. Det kom fram under en pressekonferanse i Trump Tower i New York onsdag.

- De kommer til å gjøre det på en profesjonell måte, sa Donald Trump under sin første pressekonferanse etter valgseieren i november.

Jurist Sheri Dillon, som jobber for advokatfirmaet som assisterer Donald Trump i denne prosessen, fortalte under pressekonferansen at Ivanka Trump heller ikke vil være involvert i driften av familieforetaket.

Dillon fortalte også at den påtroppende presidenten har avsluttet mange investeringer.

Etikkadvokater har gjentatte ganger oppfordret Donald Trump til å selge seg ut og overlate inntektene til en uavhengig stiftelse som kontrollerer dette uten hans involvering.

Ifølge Dillon vil dette være for komplisert.

- Den påtroppende presidenten kan ikke forventes å ødelegge det selskapet han har bygd opp. Vår plan tilbyr et passende alternativ for å adressere bekymringene til det amerikanske folk, sa Sheri Dillon.

JURIST Sheri Dillon la fram planene for organiseringen av Donald Trumps forretningsimperium.

Hun tok også opp et annet tema som er blitt nevnt i amerikansk presse, nemlig at utenlandske myndigheter har begynt å booke rom på Trumps hotell når de ankommer USA på statsbesøk, for på den måten å blidgjøre USAs påtroppende president før de legger fram sine agendaer.

- Donald Trump skal donere overskuddet fra utenlandske myndigheters bruk av Trump-hotellene til det amerikanske finansdepartementet. På den måten kommer dette det amerikanske folket til glede, sa Sheri Dillon.

Det må bemerkes her at Donald Trump i årevis har skrytt av å donere penger til veldedige formål, men at dette likevel ikke er blitt gjort.

The New York Times påpeker også at selv om det kom fram mange detaljer under onsdagens pressekonferanse, «gjenstår dusinvis ubesvarte spørsmål omkring hvorvidt eller hvordan den påtroppende presidenten vil unngå interessekonflikter som nasjonens leder».

Ivanka Trump skal jobbe som rådgiver for Donald Trump.