Snorre Valen: - Dette var regjeringens siste sjanse

STORTINGET, OSLO (Nettavisen, NTB): Dette var regjeringens siste sjanse til å få gjort noe med de økende forskjellene i Norge, den økende fattigdommen i Norge og den økende arbeidsløsheten i Norge. Det har ikke regjeringen prioritert, og det er synd, sier SVs Snorre Valen til Nettavisen.

- Det regjeringen har funnet rom for er store skattekutt til noen av de rikeste investorene i Norge og den økonomiske eliten.

Valen mener det Norge trenger er en kraftfull innsats mot forskjeller og fattigdom, ikke det han kaller flere skatterabatter for en liten elite.

Ap: Andelen i jobb bekymrer

Ap er urolig over at andelen folk i jobb er anslått til å falle ytterligere. Flere folk må i jobb, slår partiet fast.

Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Marianne Marthinsen sier det er den viktigste oppgaven framover.

- Vi er glade for å se noen positive tegn i norsk økonomi. Samtidig er det urovekkende at andelen folk i jobb er rekordlav, og regjeringen anslår at den vil fortsette å falle, sier Marthinsen til NTB.

Hun påpeker at regjeringspartiene stemte ned flere av Aps forlag da statsbudsjettet for 2017 ble behandlet.

- Smuler til viktige saker



- På tampen av denne stortingsperioden kommer det smuler til viktige saker som vi har etterlyst satsing på i lang tid, som styrkede tiltak for de ledige og tidlig innsats i skolen. Regjeringen lapper nå på sitt eget budsjett på vei ut av regjeringskontorene.

Gjennom snart fire år i regjering har Frp og Høyre prioritert skattekutt som de ikke selv klarer å dokumentere at gir nye jobber.

- Regjeringen fullfører nå sine fire budsjettår, og går til valg på mer av det samme: Skattekutt til de med mest fra før, som ikke virker vekstfremmende, sier Marthinsen.

Savner sterkere tiltak for langtidsledige

KrF setter pris på at regjeringen forbedrer tiltakene for langtidsledige, men Hans Olav Syversen (KrF) i finanskomiteen savner sterkere tiltak.

Da finansminister Siv Jensen (Frp) presenterte tallene fra revidert pekte hun på at den registrerte langtidsledigheten har øke noe de siste årene.

– KrF setter pris på at regjeringen forbedrer tiltakene for langtidsledige, men vi må gjøre mer for å få flere i arbeid. KrF mener vi må styrke lærlingtilskuddet ytterligere, slik at færre på yrkesfag opplever å stå uten lærlingplass. Dessuten etterlyser vi sterkere tiltak mot barnefattigdom, og en styrking av minstepensjonistenes økonomi når alle andre pensjonister får 1.000 kroner i skattelette, sier Syversen.

