Solberg: - Aps Lofoten-kompromiss «ikke lurt»

– Å begynne med å unnta noen områder og bare konsekvensutrede en liten del synes jeg ikke er lurt, sier Solberg.

– Det betyr at handlingsrommet blir begrenset fremover for å finne gode kompromisser mellom alle de naturinteressene som eksisterer og olje- og gassinteressene, slår hun fast overfor NRK.

Solberg mener det ville vært smartere å gjøre en konsekvensutredning først, for så på basis av den å gjøre konkrete vurderinger av hvor konfliktene mellom vern og oljeaktivitet var for store til å åpne for oljeleting.

Aps programkomité la denne uken fram et kompromiss i spørsmålet om vern eller ikke vern av Lofoten, Vesterålen og Senja.

I forslaget gjøres et belte på 5 mil fra land og hele Vestfjorden til petroleumsfri sone, det åpnes for konsekvensutredning for havområdene sør for Lofoten, Nordland 6, mens beslutningen om å konsekvensutrede Nordland 7 og Troms 2 utsettes til neste stortingsperiode. (©NTB)

