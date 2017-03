IKKE OVER: Statsminister Erna Solberg (H) slo fast at oljesektorens betydning for norsk økonomi vil bli mindre enn før da hun talte under årskonferansen til Norsk olje og gass i Oslo Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Solberg: – Omstillingen er ikke over

Det er lysning og utsikter til ny vekst i norsk økonomi, men statsminister Erna Solberg (H) understreker at omstillingen av næringslivet på ingen måte er over.