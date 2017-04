Solberg besøkte Alibaba-sjefen

ANNONSE

I selskapets hovedkvarter i Hangzhou i Kina ble Solberg tatt imot av en svært engasjert Alibaba-sjef Jack Ma. Han er en av Kinas rikeste menn og superkjendis.

Alibaba er blitt en global gigant innen handel på nett og Ma sitter sammen med Solberg i en pådrivergruppe for FNs bærekraftmål.

Les også: Superkjendis Jack Ma skryter Norge opp i skyene

Målene er blant annet å utrydde all sult og fattigdom og sikre helsetjenester og utdanning til alle innen 2030, samt å sikre bærekraftig økonomisk vekst og full sysselsetting.

Et bedre sted

Alibaba har engasjert seg i arbeidet gjennom en rekke stiftelser.

– Folk snakker om hvor store vi er. Men dette handler ikke bare om hvor mye penger vi tjener, men hvordan vi kan gjøre landet og verden til et bedre sted, sa Jack Ma da han ønsket Solberg velkommen.

– Hvis vi kan forandre Kina, kan vi også gjøre mye i verden, la han til.

Gigant

Alibaba har siden etableringen i 1999 vokst til å bli en gigant innen netthandel i Kina. Gjennom ulike plattformer for e-handel tilbyr Alibaba millioner av produkter i over 40 forskjellige kategorier, inkludert forbrukerelektronikk, maskiner og klær.

Alibaba omsatte i fjor for over 3.400 milliarder kroner og hadde over 430 millioner kunder verden over.