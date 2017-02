Solberg føler seg ikke truffet av NATO-advarsel fra Pence

ANNONSE

Pence hadde med seg en streng beskjed fra president Donald Trump til europeiske allierte da han holdt tale på den store sikkerhetskonferansen i München lørdag.

– Løftet om å dele på forsvarsbyrdene har vært uoppfylt for lenge. Det undergraver selve fundamentet for vår allianse, sa Pence.

Ifølge ham er det på tide at Europa gjør mer for å nå NATOs mål, som er at alle skal strekke seg mot å bruke 2 prosent av BNP på forsvar innen 2024.

– Vi berømmer de få landene som er på vei til å oppfylle målet. Men sannheten er at mange andre, inkludert noen av våre største allierte, fortsatt mangler et klart og troverdig veikart for å nå dette målet, sa Pence.

– USAs president forventer at allierte holder ord og oppfyller løftet. For de fleste betyr det at tida er inne for å gjøre mer, sier han.

SVARER: Statsminister Erna Solberg mener Norge har bygd et sterkt kart for å bygge opp norsk forsvarsevne

Langt unna målet

Statsminister Erna Solberg (H) satt i salen. Hun føler seg ikke truffet av kritikken fra Pence.

– Jeg opplever at vi har et sterkt kart for å bygge opp norsk forsvarsevne framover, sier Solberg til NTB.

Foreløpige tall fra Forsvarsdepartementet viser at Norge brukte 1,56 prosent av BNP på forvar i 2016. Forsvarets langtidsplan viser at andelen ventes å bli 1,57 prosent i 2020 – en helt marginal endring fra i dag. Solberg har likevel ikke noen intensjon om å legge fram et nytt veikart fra norsk side.

– Vi har en sterk opptrapping av det norske forsvaret, en sterk opptrapping av investeringene og en sterk opptrapping av samarbeidet og interoperabiliteten i de valgene vi har gjort framover. Vi løfter forsvarsbevilgningene, fastholder hun.

Kraftig advarsel

Pence understreket i sin tale at NATO-paktens artikkel 5, som sier at et angrep på én alliert skal regnes som et angrep på alle, står støtt. Men pakten har også en artikkel 3, påpekte han. Den handler om at NATO-landene skal dele på byrdene.

– Forsvaret av Europa krever en forpliktelse fra deres side like mye som fra vår, sa visepresidenten.

USAs forsvarsminister James Mattis varslet tidligere i uka at amerikanerne vil vurdere å "moderere sine forpliktelser" til NATO hvis ikke europeerne øker pengebruken innen året er omme.

– Amerikanske skattebetalere kan ikke fortsette å betale en uforholdsmessig stor del av regningen, sa han.