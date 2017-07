ANNONSE

Statsministeren er i disse dager på en turné på Østlandet. Lørdag fikk blant annet politiet i Ski i Akershus besøk av Solberg.

– I denne regjeringsperioden har vi prioritert flere operative politifolk, den satsingen fortsetter i neste periode. Nå vil vi også gjennomføre et skikkelig utstyrsløft slik at politiet har det utstyret de trenger, sier Erna Solberg.

Hun viser til at 915 av politiets 1.656 biler er eldre enn det som er anbefalt.

– I løpet av de neste fire årene lover Høyre å bruke 700 millioner kroner for å kutte gjennomsnittsalderen for bilparken til norsk politi med to år, sier Solberg.

(©NTB)