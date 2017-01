Solberg: Venstresiden snakker ned Norge

ANNONSE

– Politikerne har skyldt på EU, og da har EU blitt problemet. Bygger man opp misnøyebiten vil vi få et mer misfornøyd folk. Det kan bli en selvoppfyllende profeti, sa Solberg da hun onsdag møtte Ap-leder Jonas Gahr Støre til debatt under en konferanse om næringslivet i Nord-Norge i Oslo.

– Det viktig å ikke fortelle en historie som ikke er sann, framholdt Solberg, og viste til anklager fra «deler av venstresiden» om at regjeringens politikk har skylden for at barnefattigdommen stiger i Norge.

– Økende barnefattigdom har å gjøre med økende innvandring. Det sies ofte at det er et resultat av regjeringens politikk, men det er ikke det. Det er et resultat av globaliseringen, sa Solberg.

– Jeg mener de snakker ned Norge, tilføyde hun.

Støre kjente seg ikke igjen i kritikken fra statsministeren, viste til Frp-profilers oppgjør med «eliten» og ba henne rydde i egen leir først. Han tror ikke at kreftene som førte til Trump eller brexit er like sterke i Norge som i andre land.

– Men vi skal være på vakt for utviklingstrekkene. I dag kommer det tusenvis av folk til Oslo, på grunn av ulv. Blir de sett og hørt? spurte han.