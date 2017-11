Solgte leilighet på 28 kvm 800.000 kroner over prisantydning

Endte på en snittpris på 117.000 kr/kvm.

«Pen og arealeffektiv 2-roms med fantastisk beliggenhet, gode lysforhold og smart planløsning.»

Slik beskrives leiligheten på 28 kvadratmeter, som denne uken ble solgt i Oslo. Med en prisantydning på 1,6 millioner og en fellesgjeld på nærmere 900.000, hadde den da den ble lagt ut for salg en totalpris på 2,5 millioner.

117.000 kr/kvm



På visningen var det godt oppmøte, og interessen var stor. Og i et ellers tregt marked, kjennetegnet av prisnedgang, ble denne lille to-roms leiligheten kjapt solgt. Dagen etter gikk den for 800.000 kroner over antydning. Det bekrefter megler Henrik Skårdal i Aktiv til Nettavisen.

800.000 OVER: Leiligehten på 28 kvm ble solgt raskt, og langt over prisantydning.

Bygget er fra 1941, og ble renovert og bygd om til leiligheter i 2005. Leiligheten er delvis overflateoppusset det siste året, og det er også IN-ordning i borettslaget. Ved innbetaling av hele fellesgjelden, vil felleskostnadene være på 1.812 kroner i måneden.

Likevel betyr det at prisen endte på 3, 3 millioner kroner. Kvadratmeterprisen var da, som den ofte er med små leiligheter, høy – men salgsprisen medfører en kvadratmeterpris på hele 117.857 kroner.

Det er ikke rekord, men godt over normalen på Grünerløkka. Snittet i området er ellers på drøye 71.000 kroner per kvadratmeter.

Prisene fortsetter å falle



Boligprisene fortsetter derimot å falle, særlig i hovedstaden. Denne uken kom OBOS-tallene, som viser at prisene på brukte OBOS-boliger i Oslo sank med 4,2 prosent i oktober. Så langt i år har OBOS-prisene i Osloområdet falt med 9,2 prosent. Prisene er nå 4,7 prosent lavere enn de var på samme tid i fjor.

Samme nivå i 2020



SSB forventer heller ingenprisoppgang for boliger før i 2020.

- Framover venter vi at den svake utviklingen i boligprisene vi har sett hittil i år vil fortsette ut året og gjennom 2018 for deretter å flate ut. I 2020 ventes boligprisene å være om lag på samme nivå som i 2016, skriver SSB i sine økonomiske prognoser.

Før nedgangen var det en økning i boligprisene de siste tre årene på 20 prosent.

