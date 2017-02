Solgte leilighet til 900.000 over takst - uten megler

ANNONSE

Denne leiligheten på 67 kvadratmeter på Tøyen ble solgt for 6,4 millioner kroner. Taksten på boligen var 5,5 mill. og prisantydning var 5,8 mill.

Det spesielle med dette salget, var at det ble gjennomført uten megler, men med hjelp av en selg-selv-tjeneste. Istedenfor å måtte ut med et meglerhonorar på godt over 100.000 kroner, kan selger sitte igjen med pengene selv.

Salget er ikke unikt. For et par uker siden ble denne leiligheten på 21 kvadratmeter på Bislet på Oslo-vest solgt for 2.929.000 kroner - 639.000 kroner over prisantydning - uten megler.

- Enorm respons

Til nå har en svært liten andel norske boliger blitt solgt uten megler, men Propr tror at flere nordmenn vil selge uten å bruke megler.

–Vi opplever allerede en enorm respons, og har registrert opp til 350 nye brukere om dagen fra hele landet nå i januar. Det viser at markedet er i ferd med å bli modent for en seriøs aktør som tør å utfordre det etablerte eiendomsmeglerleddet, sier daglig leder Merete Nordvik i Propr, som bisto i salget av leiligheten på Tøyen.

Propr har en grunnpakke på 4.900 kroner for å guide kundene gjennom prosessen, mens full pakke koster 32.775 kroner for leiligheter og 33.775 for enebolig.

NORDVIK: Merete Nordvik er daglig leder i Propr.

Propr er ikke alene om å tilby hjelp til boligselgere som ikke ønsker megler.

«Det kan være mye å spare på å selge boligen selv. Slik går du frem hvis du vil gjøre jobben på egen hånd» skriver Forbrukerrådet på sin hjemmeside, der de gir råd til boligeiere som vil selge uten megler. Flere selskaper, som Bolighandel1, Selgboligselv, Selgprivat, Eiendomsadvokater og 1bolig tilbyr tjenester som skal gjøre salgsprosessen enklere.

Skeptiske kjøpere

Et argument som har blitt brukt mot å selge selv, er at kjøpere blir skeptiske når det ikke er megler, og at prisen dermed kan bli lavere.

– Kjøperens trygghet er den aller viktigste garantien for et godt salg, og derfor strekker vi oss langt forbi hva lovverket krever av oss. Tjenesten er utviklet sammen med noen av landets dyktigste meglere, som sørger for at alt det viktige blir tatt hånd om av systemet på en trygg og god måte, sier Nordvik.