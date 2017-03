Solgte unna for millioner rett foran resultatvarsel

ANNONSE

- Nå har de kommet med løfter så lenge at det nærmer seg løgn, sier Hansson til Nettavisen.

- Hvis Photocure-direktør Kjetil Hestdal går av, vil aksjekursen stige 20 prosent øyeblikkelig, mener investoren.

Helbreder kreft med lys

Håp om kommersielt gjennombrudd for tre medisiner løftet verdien av Photocure til 800 millioner kroner de siste årene, men i det siste har kursoppgangen stagnert.

- De siste fire-fem årene har de stadig sagt at nå er det like rundt hjørnet for en ny block buster-medisin Cevira, men intet skjer, sier Hansson.

Photocure er en teknologi som bruker lys til å helbrede hudkreft og kreft i blæren. Cevira bruker teknologien til å helbrede HPV-virus, men produktet er ennå ikke godkjent for kommersielt bruk.

Et gjennombrudd er svært viktig for HPV er viktigste årsak til livmorhalskreft, som dreper mer enn 250.000 kvinner årlig hvert eneste år.

Svært lite fornøyd med utviklingen

Største aksjonær er selskapet High Seas AS, med den norske investoren Alex Hansson i førerrollen.

Det siste året har aksjekursen ligget rundt 40 kroner.

Han er svært lite fornøyd med utviklingen i selskapet: - Nå vaker aksjekursen rundt 40 kroner. Får de fart på dette, kan den øke til 140 kroner, sier Hansson.

Dessverre forespeilte ledelsen akkurat svakere driftsresultat (EBITDA) i årene som kommer: - Som et resultat av økt aktivitet, vil økte driftskostnader bidra til en nedgang i EBITDA for gruppen i 2017 og 2018, går det frem av en fersk børsmelding.

Etter resultatvarselet har aksjekursen falt mer enn 10 prosent.



Styreleder på vei ut

Samtidig er styreleder Bente-Lill Romøren på vei ut, og har varslet at hun går av på generalforsamlingen senere i vår.

- Jeg ga klar beskjed til valgkomiteen at jeg ønsket en ny styreformann, sier Alexander Hansson. Også den neste største aksjonæren - den australske fondsforvalteren Hunter Hall - ønsket forandring.

Den avgående styreformannen sitter også i styret for Radiumhospitalets Forskningsstiftelse, som har solgt aksjer jevnt og trutt -både før og etter resultatvarselet.

Styrelleder Bente-Lill Romøren har sagt at hun ikke tar gjenvalg.

Ved forrige nyttår hadde Radiumhospitalets Forskningsstiftelse 1,79 millioner aksjer. Nå har de solgt unna 706.000 aksjer, for 25-30 millioner kroner, det siste året.

«Nektet å selge til meg»

Hanssons familie har en lang tradisjon i Photocure, som ble startet av hans onkel - den kjente medisinske forskeren Vidar Hansson. Onkelen var styreformann frem til 2005, men har siden vært ute av selskapet.

Alexander Hansson eier High Seas AS, som er største aksjonær i Photocure. Han er bosatt i Monaco.

- Jeg har forsøkt å kjøpe hele aksjeposten til Radiumhospitalets Forskningsstiftelse, men har bare fått nei. I stedet har de pøst aksjene ut i markedet. Det er klønete og har lagt et lokk på aksjekursen i lang tid, mener Alex Hansson.

Han har stadig økt sin aksjebeholdning, og kjøpt over 3,2 millioner aksjer det siste året. Nå har han aksjer for 150 millioner kroner i selskapet, og er selskapets største aksjonær.

Alexander Hansson og hans High Seas er største aksjonær i Photocure.

«Forstår ikke aksjemarkedet»

Hansson er kritisk til daglig leder og ansatte som nesten ikke har kjøpt aksjer i Photocure.

- De har ingen forståelse for aksjemarkedet, og har heller ingen tillit i aksjemarkedet. En av årsakene er at de eier så få aksjer selv. I stedet har de fått et opsjonsprogram, men det skal det bli slutt på.

Når det gjelder driften, så frykter investoren at selskapet blir solgt før de nye medisinene kommer på markedet. Hans ønske er at Photocure beholder eierskapet, men inngår lisensavtaler med større farmasøytiske selskaper.

- Dagens ledelse er medisinske forskere og fagfolk, mens det selskapet trenger er en ny tung leder med solid forretningserfaring, sier Alexander Hansson.

Vil ikke kommentere

Administrerende direktør Kjetil Hestdal i Photocure vil ikke kommentere utsagnene til Hansson.

«Jeg har stor respekt for våre aksjonærer, og opplever en stor takhøyde i diskusjonene blant våre eiere. For meg som leder i selskapet, ansatt av styret med tillit i generalforsamlingen, så er det ikke naturlig å gå i et offentlig ordskifte med en storaksjonær. Jeg tror også at de øvrige aksjonærene vil verdsette at vi forholder oss slik til god eier- og selskapsstyring», skriver Hestdal i en mail til Nettavisen.

Nettavisen har også vært i kontakt med avtroppende styreleder Bente-Lill Romøren, som ikke vil gi kommentar på nåværende tidspunkt.