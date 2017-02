ANNONSE

Fra september (gjennomsnitt august–oktober) til desember (gjennomsnitt av november–januar) gjekk den sesongjusterte arbeidsledigheten ned med 0,4 prosentpoeng, eller 12.000 personer.

Det viser tall fra arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) til SSB onsdag.

Nedgang i arbeidsstyrken

Arbeidsstyrken gjekk ned med 34.000 fra september til desember 2016. Det sesongjusterte talet på sysselsette gikk ned med 22.000 og arbeidsledigheten ned med 12.000.

I november var det 130.000 arbeidsledige her i landet. Det utgjorde 4,7 prosent av arbeidsstyrken.

Styrket i troen

Nordea Markets skriver at de har lenge mistenkt at AKU har gitt et for høyt ledighetsbilde som følge av en unormal sterk vekst i arbeidstilbudet.

«Tallet for desember styrker oss i troen på at vi har hatt rett. Norges Bank har heller ikke lagt veldig stor vekt på AKU-tallene, så vi tror derfor ikke at dagens tall betyr mye for rentesettingen», skriver sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea.

Han skriver at i tråd med svakere sysselsettingsvekst har nå også veksten i tilbudet etterhvert avtatt.

