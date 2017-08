Solid oppgang på Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs steg onsdag med 1,34 prosent til 739,87 poeng. Dermed er fallet mandag og tirsdag snudd til oppgang.

Hovedindeksen hentet seg inn igjen onsdag, og utviklingen er nå i ferd med å snu i positiv retning for både store og små selskaper notert på hovedstadens børs.

Totalt ble det omsatt for 5,74 milliarder kroner, og alle de fem mest omsatte selskapene steg i verdi torsdag. Størst var oppgangen for dagens mest omsatte, Norsk Hydro, som steg med 1,82 prosent. De slå dermed nummer to og tre på lista, henholdsvis Marine Harvest og Statoil, som begge steg med 1,31 prosent.

De slo imidlertid ikke dagens vinner, verftet Philly Shipyard, hvis aksjer steg i verdi med hele 9,51 prosent på en knallsterk børsdag.

Den eneste av gigantene som trakk ned var Telenor, som gikk ned marginalt med 0,06 prosent.

Oslo Børs slo dermed samtlige av de toneangivende børsene rundt om i Europa, selv om torsdagen var preget av oppgang også der. CAC 40 i Paris steg med 0,7 prosent, DAX 30 i Frankfurt steg med 0,5 prosent, mens FTSE 100 i London steg med nærmere 1 prosent.

Børsen ble godt hjulpet av en solid stigning i oljeprisen. Ved 17-tiden onsdag ettermiddag hadde omsetningsverdien til et fat nordsjøolje steget til 52,34 dollar fatet, opp 3,4 prosent siden midnatt. Amerikansk lettolje ble omsatt for 47,8 dollar fatet.