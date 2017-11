Solid resultatvekst for Schibsted - stiger 19 prosent på børs

Schibsted knuser forventningene. Aksjen går fullstendig amok på børsen.

Schibsted fikk et driftsresultat på 783 millioner kroner før av- og nedskrivninger (EBITDA) i tredje kvartal, mot 572 millioner kroner i samme periode i fjor og et ventet bruttoresultat på 640 millioner kroner.

Resultat før skatt ble 779 millioner kroner, mot ventet 495 millioner kroner.

Mediekonsernet omsatte for totalt 4.161 millioner kroner i tredje kvartal, noe som er en økning på 10 prosent dersom man sammenligner med tredje kvartal i 2016.

Markedet går fullstendig amok som følge av de knallsterke tallene og sender A-aksjen til Schibsted opp vanvittige 19 prosent.

–Vi er glade for å presentere et sterkt resultat i tredje kvartal for Schibsted, med en økning i EBITDA på 37 prosent. Som tidligere i år, er veksten et resultat av at gode prestasjoner både når det gjelder annonsevirksomhet, Schibsted Trykk, og Schibsted Vekst, sier toppsjef Rolv Erik Ryssdal i en børsmelding fredag.

Vekst for mediehusene

Ifølge Schibsted har mediehusene samlet sett for første gang siden 1. kvartal 2012 hatt inntektsvekst sammenlignet med året før. Totalt økte inntektene med 3 prosent

– Igjen er VG stjerna, med en inntektsvekst på 7 prosent og en driftsmargin (EBITDA) på 20 prosent, sier Ryssdal.

Samlet sett økte norske de mediehusene Schibsted eier driftsresultatet sitt med 41 millioner kroner sammenlignet med 3. kvartal 2016. Inntektene i perioden var på henholdsvis 1.300 millioner.

Konsernet eier mediehus som Aftenposten, VG og Aftonbladet og melder at de nærmer seg 600.000 digitale abonnenter til sammen.

Veksten i inntekt fra digitale abonnementer utjevner en solid nedgang i inntekten fra papirbaserte abonnementsinntekter. Ifølge Schibsted har også det å få inn annonseinntekter har vært «utfordrende» både på papir og nett.

Delte selskapet

Selskapet har i løpet av og i etterkant av kvartalet delt selskapet i to: Schibsted Medier, og Schibsted Markedsplasser.

Mye av framgangen skjer igjen på rubrikkannonsemarkedet, der finn.no er en vesentlig del av porteføljen – i tillegg til at konsernet også er inne i mange internasjonale markeder for rubrikkannonsering på nett.

I Norge økte driftsinntektene fra rubrikkannonsering med 21 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, og driftsresultatet for denne virksomhetsdelen ble 216 millioner kroner.

