Solid tilbakegang for Lothepus

Men cowboyen fra Hardanger har fortsatt til klor i svømmebassenget og kaviar på kanapeene.

Ifølge skattelistene falt inntektene kraftig for Leif Einar «Lothepus» Lothe i 2016. På ett år forsvant 2,3 millioner kroner.

48-åringen gikk fra en inntekt på 3,4 millioner kroner i 2015 til 1,1 millioner kroner i fjor.

Solid formue

Nedgangen kan kanskje forklares med innspillingen av kjendisversjonen av «Farmen» på TV 2. Reality-tv-serien ble spilt inn i 2016. Likevel, det trenger ikke å være fasiten for skytebasen som har flere hatter.

Lothe står oppført med flere roller i næringslivet, i tillegg har han vært hektisk opptatt med innspilling av dokusåpen «Fjorden Cowboys» på samme TV-kanal.

Lothe står oppført med en formue på 2,7 millioner kroner. Opp fra 2,5 i 2015 og ned fra 3,2 millioner kroner i 2014.

For Vendela Maria Kirsebom (50) og Petter Andre Pilgaard (37), som de egentlig heter, er innspillingsåret av «Farmen kjendis» ikke noe spesielt å skrive hjem om.

SUPERPAR: Men Vendela Kirsebom og Petter Pilgaard har ikke super-økonomi.

Paret som fant tonen under innspillingen av TV 2-programmet står oppført med en inntekt på henholdsvis 864.000 kroner og 234.000 kroner.

For Kirsebom utgjør det en økning fra 657.000 kroner. Pilgaard fikk derimot inntekten halvert fra 482.000 kroner.

Felles for de to er at de står oppført med ingen oppført formue.

Skattetallene for 2016 sier ikke noe om «Farmen»-effekten for deltakerne. Det først når skattetallene for 2017 det vil bli klart hva de har høstet økonomisk av sin deltakelse i det populære TV-programmet.

