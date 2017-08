Spår prisras for gjennomsnittleiligheten på hele én million kroner

Thor Bjørdal i Colliers tror boligprisene i Oslo skal ned med 20 prosent. Får han rett betyr det en prisreduksjon på én million kroner for en snittleilighet på 70 kvadratmeter.

- Jeg har sagt det en stund, men jeg var kanskje litt tidlig ute. Nå er jeg helt sikker på at boligprisene skal ned, sier Thor Bjørdal i Colliers til estatenyheter.

Etter flere år med usedvanlig sterk utvikling i boligprisene ser det nå ut til at det kan være slutt for denne gang. Boligprisene over hele landet har de siste månedene stagnert, og tall fra Norges Eiendomsmeglerforbund viser at boligprisene i Norge sank med 1,2 prosent i juli 2017. I Oslo var prisfallet på 2,8 prosent, noe som mest av de største norske byene.

Prisveksten blir spist opp

Ifølge Bjørdal har vi imidlertid bare sett begynnelsen på det som blir et større boligprisfall.

- Jeg tror prisene skal ned med 20 prosent. Det betyr at nesten hele prisoppgangen i 2016 vil forsvinne, sier Bjørdal.

Sjeføkonom i Swedbank, Øystein Børsum, deler oppfatningen.

- Jeg tror vi må regne med at det faller 20 prosent fra toppnivået, sier Børum onsdag til TV 2.

I dag er snittprisen for en leilighet i Oslo 71.200 kroner per kvadratmeter. Med et fall på 20 prosent skal kvadratmeterprisen ned til 57.000 kroner. For en leilighet på 70 kvadratmeter vil det si et prisfall fra knappe 5 millioner kroner til rundt 4 millioner kroner. Vi snakker med andre ord om en prisreduksjon på hele én million kroner, skriver estatenyheter.

Investorene vil roe seg

Den gode utviklingen som har vært i boligmarkedet de siste årene har gjort sitt til at mange boligutviklere har hamstret boligprosjekter. I Norden stod boligprosjekter for cirka 22 prosent av alle transaksjonene i første halvår. Samlet står dermed boligprosjekter for et volum på cirka 9 milliarder kroner, bare i årets seks første måneder. Det som er omsatt er i hovedsak tomter eller næringseiendommer som skal konverteres til bolig, samt utviklingsprosjekter hvor bolig er en del av prosjektet.

Som for annen næringseiendom har prisene vært gode.

- Jeg tror det prisfallet som kommer vil gå ut over boligutviklernes investeringsvilje. Interessen for å gå i gang med nye prosjekter vil nok roe seg litt ned, sier Bjørdal.

Sliter med å få finansiering

Årsaken til at prisene skal ned har i følge ham å gjøre med at mange sliter med å få finansiering.

- En del av de som har kjøpt i det siste vil nok kunne få problem med bankene, sier Bjørdal.